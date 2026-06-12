Trump afirma haber "puesto fin" a la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber "puesto fin" este jueves a la guerra con Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

"Hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca durante una intervención telefónica en apoyo al candidato a gobernador de Georgia Burt Jones.

En ella, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha señalado que la cuestión nuclear ha sido un elemento sobre el cual Washington ha insistido "mucho", en la medida en que el hecho de que Teherán no vuelva a fabricar armas nucleares, ha recalcado, era "el objetivo principal" y "el 95% de todo".

Esta declaración del magnate republicano llega poco después de haber anunciado la suspensión de los ataques programados para la madrugada de este viernes contra Irán en la que hubiera sido la tercera jornada consecutiva de agresiones contra el país asiático.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", anunció en un mensaje difundido en redes sociales tras aseverar que todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la contienda.

Por el contrario, Irán, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este último anuncio de Trump, se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán.

"Hasta el momento, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto. Se trata de una cuestión muy importante que está siendo analizada por las instituciones competentes, y en cuanto lleguemos a una conclusión, se lo comunicaremos", insistió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA, precisando que lo harán con "total transparencia".