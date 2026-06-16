Trump afirma que Rusia debe acordar el fin de la guerra en Ucrania ante las enormes bajas en ambos bandos

El presidente de EEUU, Donald J Trump, en la velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este martes que Rusia debe acordar el fin de la guerra en Ucrania, aduciendo que tanto el Ejército ruso como el ucraniano registra muchas bajas cada mes, y tras comparar la contienda con la Segunda Guerra Mundial.

"Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad tremenda de personas, y también Ucrania. El mes pasado, entre ambos países, perdieron 35.000 soldados. Esto ocurre mes tras mes", ha señalado el dirigente estadounidense en declaraciones junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en los márgenes de la cumbre del G7, que se celebra en Évian, Francia, en la que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Trump ha recalcado que la guerra en Ucrania se cobra muchas víctimas, "en su mayoría soldados jóvenes y hermosos". "Es una locura lo que está pasando allí", ha incidido, para recalcar que "no ha ocurrido nada parecido desde la Segunda Guerra Mundial".

Sin entrar en más detalles sobre su reciente llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin, el jefe de la Casa Blanca ha indicado que el mandatario ruso trasladó su intención de continuar la guerra. "Hablé con el presidente Putin el domingo y es más o menos lo mismo. Siguen luchando, siguen perdiendo soldados. Pierden muchísimos soldados", ha detallado.

Trump ha reconocido que esta guerra es una de las que más le está costando mediar porque hay "mucho resentimiento" entre los líderes ucraniano y ruso. "Haré todo lo que pueda. Si se niegan a avanzar junto a su pueblo, bueno, estamos hablando con ellos sobre eso y veremos qué ocurre", ha indicado, tras subrayar que centrará el foco en la situación en Ucrania tras lograr el acuerdo con Irán para cesar las hostilidades que lanzó el pasado 28 de febrero junto a Israel.

Del 15 al 17 de junio la ciudad balneario de Évian, a orillas del lago Lemán, acoge la cita de los líderes de las principales potencias a la que el presidente estadounidense llega tras el acuerdo preliminar con Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz, mientras que la guerra en Ucrania vuelve a estar en el foco tras el recrudecimiento de los ataques rusos y la iniciativa de Zelenski de tener un cara a cara con Putin.

En este contexto, el presidente ucraniano ha desvelado que propuso a sus socios que invitaran a Putin, a la cumbre del G7, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en un eventual negociación.