Trump amenaza con "devastar económicamente" a Turquía si Ankara ataca a los kurdos en Siria

Actualizado 14/01/2019 7:40:07 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado este domingo que el proceso de retirada de las tropas estadounidenses de suelo sirio ya ha comenzado y ha amenazado con "devastar económicamente" al Gobierno de Turquía si Ankara decide atacar a los kurdos en Siria.

"La retirada de las tropas estadounidenses de Siria, que tendría que haberse puesto en marcha hace tiempo, ha comenzado mientras se continúa atacando desde muchas direcciones los pocos territorios que quedan en manos de Estado Islámico", ha aseverado el magnate neoyorquino en su cuenta de Twitter.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....