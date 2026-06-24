Trump amenaza con suspender "inmediatamente" las negociaciones con Irán si aprueba peajes por el tránsito en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con suspender "inmediatamente" las negociaciones con Irán en caso de que apruebe peajes por el tránsito en el estrecho de Ormuz, si bien ha matizado que Teherán ha notificado a Washington que no lo hará, en línea con el memorando de entendimiento alcanzado para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

"Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de las noticias falsas y problemáticas que afirman lo contrario, no se solicitan ni se cobran peajes, costos de seguro ni otros cargos de ningún tipo por parte de Irán en los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz", ha dicho a través de un mensaje en redes sociales. "Si esta información es falsa, las negociaciones se suspenderán de inmediato", ha resaltado.

Asimismo, ha reiterado que "no se ha dado dinero a Irán ni se ha liberado dinero para ellos por parte de Estados Unidos" como parte del preacuerdo firmado en la capital de Pakistán, Islamabad. "Liberaremos parte de su dinero, que está bajo nuestro control total, para nuestros agricultores y ganaderos, para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos", ha insistido.

"Irán necesita urgentemente alimentos, y los comprará exclusivamente a Estados Unidos", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca, en línea con sus afirmaciones de los últimos días sobre la descongelación de fondos y el supuesto pacto con Teherán para que los mismos sean invertidos en la compra de alimentos y bienes al país norteamericano.

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció el martes que pondrá en marcha un plan de evacuación para los 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz en coordinación con los gobiernos Estados Unidos, Irán y Omán, tras lo que Mascate aseguró que activaría un corredor marítimo para el paso de los buques, un plan que será aplicado por fases para evitar riesgos de colisión.

También durante la jornada del martes, Irán y Omán pactaron crear un grupo de trabajo conjunto para lograr un acuerdo sobre al "futura administración de la navegación" a través del estrecho de Ormuz, incluidas "discusiones" con Estados costeros del golfo Pérsico y "otras partes relevantes", antes de insistir en sus "derechos soberanos" sobre este estratégico paso.

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto, incluida la ausencia de posibles peajes.