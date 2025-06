MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este lunes su decisión de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en California ante las protestas contra las redadas contra inmigrantes y ha advertido de que, de no haberlo hecho, la ciudad de Los Ángeles hubiera sido "totalmente aniquilada".

"Tomamos la estupenda decisión de enviar a la Guardia Nacional para hacer frente a los disturbios violentos instigados en California. Si no lo hubiéramos hecho, Los Ángeles habría sido totalmente aniquilada", ha publicado en un mensaje en su red social, Truth Social.

En particular ha cargado contra el gobernador "incompetente" Gavin Newsom, al que ha llamado Gavin Newscum (Nuevaescoria), y a la alcaldesa Karen Bass. Precisamente Newsom ha anunciado que presentará una demanda contra la Administración federal al considerar que "no tenía autoridad" para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

"Deberían estar diciendo 'GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP. ERES ESTUPENDO. NO SERÍAMOS NADA SIN USTED, SEÑOR', pero en lugar de eso eligen mentir al pueblo de California y de Estados Unidos diciendo que no éramos necesarios y que estas eran unas 'protestas pacíficas'", ha argumentado Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ha mencionado las "imágenes y vídeos de violencia y destrucción" que "hablan por sí mismos". "Siempre hacemos lo que sea necesario para que nuestros ciudadanos estén a salvo para que, juntos, podamos Hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez", ha concluido citando su principal lema de campaña electoral.

Más tarde, Trump ha comparecido ante la prensa en la Casa Blanca y ha señalado a "agitadores profesionales" por los disturbios. "Son insurrectos. Son malas personas que deberían estar en la cárcel", ha argumentado.

El mandatario ha animado además al 'zar de fronteras' Tom Homan a cumplir con su amenaza de detener al gobernador Newsom porque "nadie está por encima de la ley", en palabras de Homan. "Yo lo haría si fuera Tom. Creo que es estupendo... Está haciendo un trabajo tremendo", ha asegurado Trump.

Previamente, Newsom había retado a Homan a cumplir su amenaza. "Es un tipo duro. ¿Por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme", afirmó en la cadena NBC. "Ven a por mí. Detenme, vamos, tipo duro. Me importa un comino. Lo que me importa es mi comunidad y siento sen tan claro, pero ese tipo de fanfarronería es agotadora. Así que, Tom, detenme", ha insistido.