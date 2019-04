Trump asegura que el censo para las elecciones de 2020 "no tiene sentido" sin la pregunta de la ciudadanía

Donald and Melania Trump return White House

Publicado 01/04/2019 17:58:59 CET

WASHINGTON/NUEVA YORK, 1 Abr. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el censo --obligatorio cada 10 años para redibujar los escaños según la población-- para las elecciones de 2020 "no tiene sentido" si no se añade una pregunta sobre si se posee o no la ciudadanía, irrumpiendo así en un debate sobre el que el Tribunal Supremo se pronunciará a finales de junio.

El 23 de abril, el Tribunal Supremo comenzará a escuchar los testimonios orales sobre la cuestión de la ciudadanía, mientras que la decisión se espera para finales de junio. La Constitución establece como obligatorio un censo cada 10 años, con el que se ajustan las fronteras políticas de los distritos, se recalculan los asientos en Congreso a nivel federal y local y se distribuyen algunos programas de ayudas.

"¿Puedes creer que los demócratas de izquierda radical quieren que nuestro nuevo y muy importante informe sobre el censo se haga sin la muy importante pregunta de la ciudadanía?", se ha preguntado retóricamente Trump en una publicación en Twitter.

"¡El informe no tendrá sentido y será un ridículo gasto de miles de millones de dólares, con lo que cuesta reunirlos!", ha asegurado este lunes en la red social.

En enero, el juez del distrito en Manhattan, Jesse Furman, tumbó la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía, aduciendo que el censo está pensado para contar también a los que no están en posesión de la ciudadanía.

Además, acusó al secretario del Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, de ofrecer un "pretexto" racional para incluir esta cuestión, que era necesaria para ayudar a aprobar la Ley del Derecho a Voto.

Muchos estados y grupos de derechos civiles han protestado contra la pregunta de la ciudadanía y dos jueces han bloqueado su uso. Después de la segunda decisión, emitida por un juez federal en California, el Tribunal Supremo anunció el mes pasado que también decidirá si Ross rompió la Cláusula de enumeración de la Constitución, que establece los términos en los que la gente debe ser contada, cuando añadió la cuestión de la ciudadanía.

Los críticos han acusado a la Casa Blanca de estimular el recuento a la baja disuadiendo a los inmigrantes de participar en el censo, algo que dañaría más las opciones demócratas que las republicanas. Se calcula que las personas que no tienen ciudadanía alcanzan el 7 por ciento de los habitantes en Estados Unidos.