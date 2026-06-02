Trump asegura que las conversaciones con Irán no han tenido "interrupción"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con las autoridades de Irán "han continuado sin interrupción", incluso durante la jornada de este martes, después de que Teherán haya amenazado con suspender todo intercambio con Washignton en respuesta a los continuos ataques de Israel contra Líbano.
"Las conversaciones entre nosotros han continuado sin interrupción, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy", ha señalado en sus redes sociales, tras tildar de "falsas y erróneas" las informaciones que han apuntado en dirección contraria.
El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que estas conversaciones "nunca se sabe adónde conducirán". "Pero como le dije a Irán: 'Es hora, de una forma u otra, de que lleguéis a un acuerdo'. ¡Lleváis 47 años haciendo esto y no se puede permitir que siga así por más tiempo!", ha agregado.
El mandatario estadounidense señaló este lunes que "no pasa nada" si Irán suspendía las negociaciones, si bien horas más tarde anunció que Israel no atacará la capital libanesa, Beirut, como tenía previsto, tras mantener una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Antes, Irán había condicionado la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos al cese de ataques israelíes en Líbano.
A cambio, indicó Trump, el partido-milicia chií libanés Hezbolá "ha accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.