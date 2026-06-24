Trump asegura que Irán accede a "todo" lo que él quiere

Donald Trump camina junto al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune- Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

Rubio confirma que Teherán y Washignton retomarán conversaciones a nivel técnico entre los dos países el 29 ó 30 de junio

Irán advierte contra las contradicciones de EEUU: "no contribuirán en nada a reducir la profunda desconfianza de los iraníes"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que las autoridades de Irán están accediendo a "todo" lo que quiere, a menos de una semana de que los dos países celebren conversaciones a nivel técnico y en medio de las discrepancias entre Washignton y Teherán sobre cuestiones como el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz o las inspecciones nucleares.

"La guerra va muy bien. Como sabéis, estamos ganando por goleada. Irán está haciendo concesiones muy importantes. Ya veremos qué pasa, pero ha sido muy, muy, muy contundente. Irán está aceptando todo lo que quiero, y no les queda más remedio", ha señalado en declaraciones a la prensa al término de un encuentro con senadores republicanos. "De lo contrario, simplemente volveremos y haremos lo que tengamos que hacer", ha amenazado nuevamente el inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha hecho estas declaraciones horas después de que haya amenazado con suspender "inmediatamente" las negociaciones con Irán en caso de que apruebe peajes por el tránsito en el estrecho de Ormuz, si bien ha matizado que Teherán ha notificado a Washington que no lo hará, en línea con el memorando de entendimiento alcanzado para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

En la víspera, Irán y Omán pactaron crear un grupo de trabajo conjunto para lograr un acuerdo sobre al "futura administración de la navegación" a través del estrecho de Ormuz, incluidas "discusiones" con Estados costeros del golfo Pérsico y "otras partes relevantes", antes de insistir en sus "derechos soberanos" sobre este estratégico paso.

En todo caso, está previsto que delegaciones de Estados Unidos e Irán retomen la semana que viene conversaciones a nivel técnico, nuevamente con mediación de Pakistán y Qatar, tras los recientes contactos mantenidos en Suiza al hilo del acuerdo preliminar.

Estas conversaciones tendrán lugar el 29 ó 30 de junio, según han indicado durante la jornada el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, y posteriormente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

IRÁN AFEA LAS DECLARACIONES CONTRADICTORIAS DE EEUU

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha salido al paso, advirtiendo de que "las declaraciones contradictorias de los responsables estadounidenses sobre el memorando de entendimiento (...) no contribuirán en nada a reducir la profunda desconfianza de los iraníes".

Estas afirmaciones de Washington "no son más que un recordatorio de las promesas incumplidas del pasado", ha considerado el dirigente iraní en sus redes sociales, desde donde ha emplazado a Estados Unidos a "evitar interpretaciones que contradigan por completo el texto explícito" del preacuerdo alcanzado la semana pasada.

"La clase dirigente estadounidense debe tener presente que el principio de 'compromiso por compromiso' exige el cumplimiento de obligaciones recíprocas (...) Los iraníes saben que la animadversión del enemigo no termina con la firma de un acuerdo, y darán cada paso con cautela", ha agregado, antes de afear a Estados Unidos que "nunca ha dado muestras de honestidad en sus relaciones con Irán".

Poco antes, también en sus redes sociales, ha señalado que no habrá "paz" en la región "mientras persistan el militarismo e intervencionismo estadounidense y mientras sus aliados ocupantes sigan, con total impunidad, provocando guerras interminables" en todo Oriente Próximo.

"Nadie se dejará engañar", ha respondido así a Marco Rubio, que en la víspera rechazó el fin de las hostilidades "mientras" los grupos respaldados por Irán en países de la región como Irak y Líbano "lancen misiles y drones", unas declaraciones realizadas en el marco de su visita a países del golfo Pérsico.