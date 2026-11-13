Trump asegura que Irán se está derrumbando y niega bajas estadounidenses en los últimos cinco meses

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar bajo un paraguas tras llegar en el "Marine One" a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. - Patrick Witty/White House / Zuma Press / Europa Pr

El mandatario asegura que Washington ejerce un "control total" sobre el estrecho de Ormuz

Advierte de que hará un uso intensivo del veto presidencial tras perder el control del Congreso en las 'midterms'

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que el régimen de Irán "se está desmoronando", afirmando que su economía está destruida, sus Fuerzas Armadas han sido "aniquiladas" y que Washington ejerce un "control total" sobre el estrecho de Ormuz sin haber sufrido bajas militares en los últimos cinco meses.

En una entrevista telefónica concedida a la conservadora cadena de televisión estadounidense Salem News Channel, el mandatario ha subrayado que no dudará en recurrir nuevamente a la fuerza militar si detecta que la situación en la región toma un rumbo desfavorable, tras señalar que Estados Unidos lleva tres semanas combatiendo "a un ritmo bastante rápido".

"Tienen una inflación del 301%. Su economía ha desaparecido. No pagan a sus soldados. Su Ejército ha sido aniquilado. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido y han perdido el estrecho de Ormuz", ha enumerado Trump, quien ha asegurado además que Estados Unidos está extrayendo actualmente del estratégico paso "más petróleo que antes de que empezara la guerra".

Asimismo, el jefe de la Casa Blanca ha defendido la ofensiva estadounidense en Oriente Próximo al advertir de que la amenaza islamista --a la que ha situado por encima del comunismo como el mayor peligro actual-- no se detendría en Israel o la región, sino que podría alcanzar Europa y ciudades estadounidenses como Los Ángeles o San Diego, alertando de que Irán posee misiles con alcance para llegar a territorio europeo.

ESPIONAJE CON CHINA Y EL CASO DE JIMMY LAI

Por otro lado, respecto a la rivalidad tecnológica y de inteligencia con Pekín --tras el escándalo que salpica al ya ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, por su relación con una presunta espía china, episodio que Trump ha calificado de "triste"--, el presidente estadounidense ha admitido que ambos países realizan labores mutuas de espionaje.

"Alguien dijo: 'Oh, están pinchando nuestros teléfonos'. Yo dije: 'Así es. Nosotros también pinchamos sus teléfonos'", ha afirmado Trump, subrayando que su Administración mantiene una vigilancia estrecha frente a Pekín tras asegurar que el liderazgo en "superinteligencia" (SI) --término que usa su Ejecutivo para referirse a la inteligencia artificial (IA)-- determinará el equilibrio global.

De cara a su próxima reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Trump ha explicado que ya ha abordado en profundidad con el mandatario asiático la situación del magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong Jimmy Lai, encarcelado por las autoridades chinas. Aunque ha señalado que logró la liberación de otros presos en anteriores gestiones, ha anotado que Xi mantiene una "gran animadversión" hacia Lai por su papel en las protestas de Hong Kong, lo que dificulta un acuerdo sobre su caso.

AMENAZAS DE 'IMPEACHMENT' Y USO DEL VETO

En clave interna, tras los recientes comicios legislativos de mitad de mandato en los que el Partido Demócrata recuperó la mayoría en ambas cámaras del Congreso, Trump ha restado importancia a las posibles iniciativas de juicio político ('impeachment') contra su Administración, asegurando que los demócratas "antes no tenían nada y ahora tienen todavía menos" y defendiendo el crecimiento industrial y la creación de empleo en el país.

No obstante, el mandatario ha advertido de que durante los próximos dos años de legislatura hará un uso intensivo del poder de veto presidencial para frenar las iniciativas de la oposición, al tiempo que ha reclamado al Congreso la aprobación urgente de una partida adicional de 350.000 millones de dólares (unos 315.000 millones de euros) para financiar a las Fuerzas Armadas.