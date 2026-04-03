Trump asegura que Irán "sabe lo que hay que hacer" y amenaza con nuevos ataques contra puentes y centrales eléctricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Alex Brandon - Pool via CNP

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves que las Fuerzas Armadas de su país "ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán", tras lo cual ha instado a Teherán a hacer "rápido" lo que "sabe" que "hay que hacer" para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

"Los dirigentes del nuevo régimen saben lo que hay que hacer, y hay que hacerlo ¡Rápido!", ha urgido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha advertido de que las próximas infraestructuras objeto de ataques serán "los puentes y, después, las centrales eléctricas".

Este pronunciamiento en el cual el mandatario norteamericano se ha jactado de que las Fuerzas Armadas estadounidenses "ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán" se suma a otro realizado horas antes, siguiendo una línea similar, en aras de forzar a Irán a llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

"El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!", ha dicho en redes sociales, adjuntando un vídeo donde se observa un bombardeo contra un puente.

Pese a que, por el momento, se desconoce la localización de tal instalación, la propia agencia de noticias iraní Tasnim ha informado de la muerte de al menos ocho personas, así como de 95 heridos, por cuenta de un ataque perpetrado contra el puente B1 de Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital iraní, Teherán.

Por su parte, poco después, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado en redes sociales que "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse".