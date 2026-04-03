Trump asegura que "con un poco más de tiempo" podría reabrir "con facilidad" el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo. - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "con un poco más de tiempo" podría "reabrir con facilidad el estrecho de Ormuz", unas palabras que llegan un día después de que apuntara a que la ofensiva desatada junto a Israel contra Irán podría alargarse varias semanas.

"Con un poco más de tiempo, podremos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos. ¡Sería un gran éxito mundial!", ha afirmado el magnate neoyorquino en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El jueves, el presidente garantizó que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que avanzó una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".

Tras asegurar que van a "devolver" a Irán "a la Edad de Piedra a la que pertenecen", el mandatario estadounidense calificó de "amenaza intolerable" que un "régimen que ha asesinado recientemente a 45.000 de sus propios ciudadanos que se manifestaban en Irán disponga de armas nucleares".

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.