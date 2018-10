Trump asegura que la política sobre personas transgénero busca "proteger al país"

Publicado 23/10/2018 5:00:26 CET

WASHINGTON, 23 Oct. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que los problemas de las personas transgénero están cambiando y que su meta es proteger al país, tras las críticas que ha provocado un informe de que su Gobierno evalúa definir el género como hombre o mujer según los genitales en el momento del nacimiento.

"Tenemos muchos conceptos diferentes actualmente. Hay muchas cosas diferentes pasando respecto a las personas transgénero ahora", ha afirmado Trump.

Al ser preguntado sobre su promesa de campaña de proteger a la comunidad LGTB, el magnate neoyorquino ha asegurado: "Estoy protegiendo a todos. Quiero proteger a nuestro país".

Bajo la propuesta publicada inicialmente el domingo por el diario 'The New York Times', el Gobierno de Trump reduciría la definición de género a hombre o mujer en el momento del nacimiento y ésta no se podría cambiar posteriormente.

La medida eliminaría el reconocimiento y las protecciones para las personas transgénero bajo la ley de derechos civiles promovida por la Administración del presidente Barack Obama en sectores como cuidado de la salud, educación y las Fuerzas Armadas.

Cerca de 1,4 millones de adultos estadounidenses se identifican como transgéneros, según una estimación de 2016 del Williams Institute, un centro de investigación de la escuela de derecho de la UCLA enfocado en leyes y políticas públicas sobre orientación sexual e identidad de género.

La propuesta se conoce poco más de una semana después de que la ciudad de Nueva York creó una opción de género neutral "X" para los certificados de nacimiento, sumándose a los estados de California, Oregón, Washington y Nueva York, que ofrecen una tercera categoría de género en los documentos de identidad emitidos por el Gobierno.

Expertos médicos han señalado este lunes que definir el género según los genitales al momento del nacimiento es científicamente impreciso y podría dañar la salud de los pacientes.

"El sexo de las personas no se correlaciona siempre con sus genitales al momento de nacer o con sus cromosomas", ha aseverado el doctor Joshua Safer, director del Centro de Medicina y Cirugía para Transgéneros del Hospital Mount Sinai.

La doctora Lisa Hollier, presidenta del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, ha declarado: "Instamos a la Administración a garantizar que todas las políticas de salud pública estén firmemente basadas en la ciencia y que mantengan la discriminación y la interferencia política fuera del sistema de salud de nuestra nación".