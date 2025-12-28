Trump atisba el "final" de las negociaciones sobre Ucrania al comienzo de su encuentro con Zelenski en Florida

Imagen de archivo de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, han comenzado una esperada reunión en la residencia del mandatario norteamericano en Palm Beach (Florida) para tratar un acuerdo de paz con Rusia; "hechuras de un acuerdo", en palabras de Trump, quien ve próximo el final de las negociaciones.

"Creo que estamos en las fases finales de las negociaciones", ha indicado Trump a las puertas de su mansión Mar-a-Lago, acompañado del presidente ucraniano, "porque de lo contrario" la guerra con Rusia "va a durar mucho tiempo".

Trump y Zelenski van a evaluar el plan de paz presentado por el mandatario nortamericano y la contrapropuesta europea defendida por Zelenski, enormemente reacio a aceptar la oferta de Trump de entregar definitivamente a Rusia los territorios conquistados por Moscú durante la guerra a cambio de garantías de seguridad, para intentar alcanzar una versión de consenso.

"Tenemos las hechuras de un acuerdo y es bueno para todo el mundo", ha manifestado Trump, quien confirmó que poco antes de la reunión mantuvo una conversación al respecto con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien volverá a dialogar al final de la reunión mientras Zelenski comenta los resultados con los líderes europeos.

"El tema es complejo pero no es tan complejo, y creo que vamos a sacarlo adelante. La reunión de hoy va a ir muy bien", ha indicado Trump antes de dirigirse a Zelenski, "porque este caballero ha trabajado muy duro y es un valiente".

En particular, Trump ha resaltado que, sobre la mesa, hay "beneficios económicos muy importantes para Ucrania, y hay mucha reconstrucción por hacer, y mucha riqueza por obtener". El presidente estadounidense ha acabado destacando que "hay dos partes que tienen ganas de hacer la paz" y que siguiendo este espíritu van a ocurrir las conversaciones de esta tarde-noche.

"El pueblo de Ucrania quiere que acabe, y el pueblo de Rusia también", ha indicado, "y vamos a conseguir que acabe".