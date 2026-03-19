Trump, tras el bombardeo iraní en un complejo de gas qatarí: "Israel no volverá a atacar el campo de South Pars"

El presidente de EEUU, Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joey Sussman
MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a última hora de este miércoles que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien ha amenazado con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", después de que Irán haya tomado represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.
"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Próximo, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en redes sociales.
Al hilo, el magnate republicano ha asegurado que "Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir". "Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y ha atacado injustificadamente una parte de la planta de GNL de Qatar", ha indicado.
Tras ello, el inquilino de la Casa Blanca ha prometido que "Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".
"En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia sin precedentes para Irán", ha advertido Trump, que, si bien ha mostrado su reticencia a "autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán", ha aclarado que "no dudará" si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada.
El presidente estadounidense ha salido así al paso de la sucesión de ataques a instalaciones energéticas que se ha desarrollado a partir del ataque israelí al yacimiento iraní de South Pars, denunciado incluso por Qatar como un "peligroso e irresponsable" paso que amenaza a la "seguridad energética global".
En línea con los temores de Doha, la Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido emitiendo órdenes de evacuación para cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos" y terminando por alcanzar, en efecto, el complejo de Ras Lafan, donde la empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado "daños considerables".