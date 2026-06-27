Trump celebra la culpabilidad del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, por posesión ilegal de documentos

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este sábado que su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se haya declarado culpable por manejo de información clasificada --uno de los 18 cargos que afronta--, un delito que aún no tiene sentencia fijada pero que podría acarrear un máximo de cinco años de cárcel tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

"¡John Bolton, un exdiputado de los Estados Unidos de América muy tonto, desequilibrado e incompetente, acaba de declararse culpable! Es una persona horrible, un lunático que solo quería provocar problemas y guerras, y que, allá donde iba, se dedicaba a sembrar muerte y destrucción sin motivo alguno. ¡Esperemos que se le aplique un castigo severo!", ha expresado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en sus redes sociales.

Bolton, una de las figuras más reconocidas de la administración Bush y exasesor de Seguridad Nacional en el primer mandato de Trump y posterior crítico de su gestión, fue imputado en octubre de 2025 por cerca de una veintena de cargos por transmitir y retener ilícitamente información de defensa nacional clasificada como secreta a través de correos personales, mensajería y en su propio domicilio de Bethesda (Maryland), el cual fue registrado por el FBI.

Tras declararse culpable y pedir perdón ante un tribunal federal de Maryland, Bolton espera la sentencia definitiva en un plazo de 90 días.

El acuerdo alcanzado, que según la cadena MS Now incluye una multa de más de 2,25 millones de dólares (cerca de dos millones de euros), evitaría décadas de prisión y millonarios costes legales.

De esta manera, la Fiscalía ha adelantado a Fox News que la pena probable consistirá en una comparecencia obligatoria ante un comité de Inteligencia, tres años de libertad condicional supervisada y hasta 100 horas de servicio comunitario.