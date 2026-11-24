Archivo - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani - Aaron Schwartz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condecorado este martes a su gran aliado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, con la Medalla de la Libertad, la más alta distinción que puede recibir un civil por parte de la Casa Blanca.

El evento ha ocurrido a puerta cerrada, sin presencia de los medios, y representa un espaldarazo a la imagen del excéntrico Giuliani, en su día un héroe para los estadounidenses durante los trabajos de rescate de los atentados del 11-S en la ciudad que gobernaba.

Con el paso de los años, sin embargo, Giuliani acabó aproximándose al movimiento ideológico MAGA del mandatario y acabó abrazando teorías sin fundamento como el supuesto "robo" cometido por Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 frente al magnate republicano, de quien llegó a ejercer como abogado personal por aquel entonces.

El año pasado, Rudy Giuliani llegó a un acuerdo preliminar con dos exfuncionarios electorales en concepto de indemnización tras demandarlo con éxito por difamación debido a falsas acusaciones de fraude electoral.

Giuliani, en un comunicado recogido por los medios estadounidenses, se ha declarado "honrado y conmovido al recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de mi nación y de este gran presidente".

"Comparto este reconocimiento con todos los hombres y mujeres que trabajaron conmigo, que discreparon de mí y que me brindaron su cariño; en particular, con aquellos que perdieron la vida por las causas que emprendimos juntos", ha añadido.

La Casa Blanca elogió al exalcalde como "un servidor público ejemplar" por su labor como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y por liderar la ciudad de Nueva York tras los atentados terroristas.

"Como alcalde, transformó Nueva York, desde una ciudad plagada de delincuencia a una de las grandes ciudades más seguras del mundo, fomentando las oportunidades económicas y la grandeza cultural", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un comunicado recogido por el portal de noticias Politico.

"Y, tras los trágicos atentados del 11 de septiembre, demostró un firme liderazgo estadounidense frente al mal", ha concluido.