Trump contacta con los líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes y el jefe de la OTAN tras el ataque a Irán

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido contacto este sábado con los líderes de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio de los ataques lanzados contra Teherán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

Según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario estadounidense ha estado en contacto con estos líderes en las últimas horas después de que Irán haya respondido a la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel atacando a intereses militares en países del Golfo.

Washington ha informado de que no se han registrado bajas en el Ejército estadounidense en la operación bautizada como Furia Épica por la cual ha lanzado ataques comenzaron a las 1.15 hora de la costa este estadounidense (9.45 hora de Teherán y 7.15 en la España peninsular) tras recibir la orden de Trump.

El objetivo era "desmantelar el aparato de seguridad del régimen, con prioridad para las ubicaciones que suponían una amenaza inminente", ha informado el CENTCOM. Así, fueron bombardeados el centro de mando y control de la Guardia Revolucionaria, los medios de defensa antiaérea, lanzaderas de misiles y drones y aeródromos militares. Israel por su lado ha confirmado la participación de más de 200 aviones de combate que han alcanzado más de 500 objetivos en suelo iraní.

Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.