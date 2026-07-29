Trump defiende la inclusión de aranceles a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles que se añadan aranceles a Irán al proyecto de ley de sanciones contra Rusia que debate formalmente desde este martes el Senado, tras aprobar la tramitación de una batería de medidas que incluye represalias comerciales contra los principales compradores de energía rusa, y más restricciones a funcionarios y oligarcas rusos, así como entidades financieras y a la 'flota fantasma', con la que Moscú trata de eludir las sanciones económicas.

"Me gustaría que incluyeran a Irán en los aranceles relacionados con la guerra. Eso lo fortalecería mucho", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado una vez más que las fuerzas estadounidenses van a "golpear muy fuerte" al país asiático. ""Nos toca a nosotros golpearles. Saben que va a pasar. Nos están pidiendo que no lo hagamos", ha asegurado.

Horas antes, el mandatario ha amenazado con dar "una brutal paliza" a Irán tras el "ataque sorpresa" perpetrado durante la noche contra activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas únicamente tuvieron "unos minutos" para interceptar los misiles lanzados contra el territorio.

En una llamada telefónica con la cadena de televisión Fox News, ha afirmado que "golpeará duro" a Irán, que "recibirá una paliza" por lo sucedido en Jordania, unos ataques que se ha repetido en otros puntos de la región y siempre contra objetivos de Estados Unidos en respuesta a los ataques perpetrados contra territorio iraní.

No obstante, y a pesar de las repetidas advertencias de Trump, ha insistido en que dejará que su equipo negociador siga manteniendo conversaciones con las autoridades iraníes. Teherán, por su parte, ha afirmado esta misma semana que detendría los ataques contra intereses e instalaciones estadounidenses en la zona siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos.

Las declaraciones de Trump llegan después de que el Senado haya aprobado, con 86 votos a favor y solo 12 en contra, la tramitación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La votación permite iniciar el debate formal del proyecto que, para convertirse en ley, deberá ser aprobada por el Senado en votación final, recibir asimismo el visto bueno de la Cámara de Representantes, antes de ser promulgada por el presidente estadounidense.