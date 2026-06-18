Trump defiende el pacto con Irán y carga contra los "idiotas" que critican su postura hacia Teherán

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este jueves el memorando de entendimiento firmado con Irán y ha criticado a los "idiotas" que "creen que no fue suficientemente duro" con Teherán en las negociaciones, abiertas en abril tras un alto el fuego a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Estos estúpidos que creen que no he sido suficientemente duro con Irán, cuando ven que el mercado de valores alcanza un máximo histórico y que los precios del petróleo están cayendo, son envidiosos, mala gente o estúpidos", ha dicho en un mensaje en redes sociales, junto a su lema 'Make America Great Again'.

El memorando de entendimiento fue anunciado el domingo por Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo, a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, y reabrir el paso de Ormuz.

La firma del memorando de entendimiento abre un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que han continuado desde el domingo y que considera como una violación de lo pactado con Washington.