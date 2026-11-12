Trump denuncia un intento de "invasión" de EEUU y amenaza a México con doblar aranceles si no detiene a migrantes

El presidente de EEUU, Donald Trump, antes de viajar a Florida. - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este jueves un intento de "invasión" de Estados Unidos, en medio de las nuevas caravanas de migrantes que cruzan desde Centroamérica, amenazando a las autoridades de México con doblar los aranceles actuales si no actúa para detener a los migrantes.

"Ante la supuesta derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, está teniendo lugar otra vez la invasión de nuestro país", ha afirmado el dirigente norteamericano en un mensaje en redes sociales que denuncia "enormes caravanas" que llevan a cabo una "marcha ilegal" a través de México.

Según ha dicho Trump, los integrantes de estas iniciativas "son individuos que diversos países no quieren en su territorio", incidiendo en que tampoco serán aceptados por Estados Unidos.

En este sentido, ha reclamado a las autoridades de México que sean proactivas y ponga coto a la caravana, amenazando con medidas si no toman acciones. "México debe detenerlos ahora mismo y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán de inmediato", ha subrayado, afirmando que tanto México como las autoridades de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En las últimas horas, medios han informado de que hondureños y salvadoreños avanzan desde el sur de México después de que el triunfo electoral de los demócratas en los comicios de medio mandato, que le da el control del Congreso, provoque cambios en la política migratoria de Estados Unidos.