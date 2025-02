Trump dice que Zelenski "no es tan importante" para estar en las reuniones: "Hace muy difícil cerrar acuerdos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

Reconoce que Rusia atacó Ucrania, pero culpa a Biden y Zelenski de permitir la guerra

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "no es tan importante" para estar presente en las reuniones para poner fin al conflicto, pues hace "muy difícil cerrar acuerdos".

"No creo que sea importante que esté en las reuniones", ha resaltado el magnate durante una entrevista radiofónica con el presentador de televisión Brian Kilmeade en la emisora de la cadena Fox News, agregando que ha estado presente "durante tres años" sin que haya habido resultados.

El magnate ha asegurado así que le ha "observado durante años". "Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y ya estoy harto", ha indicado, agregando que "es difícil llegar a acuerdos" con él, ya que no hay más que mirar cómo está su país, completamente "demolido".

Trump ha afirmado que Putin sí quiere alcanzar un acuerdo a pesar de que no tiene por qué. "Si quisiera, obtendría todo el país", ha dicho, al mismo tiempo que ha calificado de "pérdida de tiempo" la visita la semana pasada del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Kiev, para intentar asegurar un acuerdo de explotación de los recursos naturales ucranianos.

Asimismo, ha reconocido que "Rusia atacó Ucrania", si bien ha culpado a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, así como a su predecesor, Joe Biden, de permitir la guerra. "A Rusia se le podría haber disuadido fácilmente", ha dicho.

En este sentido, ha llamado "tonto" a Biden. "No tenía idea de lo que estaba haciendo y todo lo que decía estaba mal", ha señalado, agregando que Zelenski también dijo "cosas equivocadas", provocando así un ataque por parte de un país "mucho más grande y más fuerte".

El magnate republicano también se ha atribuido la victoria de que las partes se hayan sentado a la mesa de negociaciones. "Si no fuera por mí, no habrían hablado en absoluto. Soy la única razón por la que están dialogando", ha agregado.

La relación entre Washington y Kiev está por primera vez en entredicho cuando está a punto de cumplirse tres años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. El presidente Trump ha enturbiado aún más los ánimos con un agresivo mensaje esta semana en sus redes sociales en el que llamaba "dictador" a Zelenski.