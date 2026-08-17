Trump ensalza el Acuerdo de Defensa de La Meca como un "primer gran paso" para una mayor unión en Oriente Próximo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este domingo la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca --suscrito este pasado viernes entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía-- al tiempo que se ha referido a él como un "primer gran paso" en aras de una "más eficaz" defensa en Oriente Próximo.

"Me alegra mucho ver que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han firmado recientemente, y por fin, el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca", ha manifestado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha agregado que ello demuestra "cómo Oriente Próximo se está uniendo y cómo los países podrán, por fin, defenderse de una forma más eficaz".

A renglón seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha felicitado a los "grandes líderes" de los tres países firmantes, esto es, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

"Este es un primer paso grande, audaz e importante", ha sostenido el líder del Ejecutivo estadounidense con relación al referido pacto firmado en la ciudad saudí de La Meca con el objetivo de fortalecer su disuasión colectiva en el marco del incremento de las tensiones en la región.

En este sentido, el comunicado conjunto publicado el día de la firma por el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí señalaba como objetivo del acuerdo el "fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", estipulando a su vez que "cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados se considerará un ataque contra todos ellos".

El pacto se produce después de que Riad e Islamabad firmaran un acuerdo de defensa el año pasado, el cual planteaba la cuestión de la disuasión conjunta. Ya entonces, el ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, no descartaba incluir a un tercer país en la fórmula.

Con este histórico acuerdo, los tres países buscan fortalecer su cooperación en Defensa en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado a territorio saudí y ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo en la región.