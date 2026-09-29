Trump niega estar dispuesto a relajar las sanciones contra Irán a cambio de concesiones sobre su programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C. - Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este lunes estar dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear --uno de los puntos calientes de las negociaciones entre ambos países beligerantes--, instando al medio que lo ha recogido, el portal de noticias Axios, a retirar la información.

"Axios acaba de publicar una noticia según la cual 'Trump' habría ofrecido a Irán el levantamiento de las sanciones y la desbloqueo de los fondos congelados. Esto es falso. ¡No les ofrecí nada!", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Al hilo, ha defendido que "la noticia de Axios, como la mayoría de las demás, es un bulo utilizado únicamente para satisfacer su síndrome de trastorno por Trump", condición con la que el mandatario norteamericano acostumbra a diagnosticar a críticos, opositores y miembros de la prensa.

En el mismo mensaje, el magnate republicano ha reclamado que los responsables del citado medio "deberían retirar esta noticia falsa de inmediato", algo que no ha sucedido con una información que ya refleja su desmentido y que, citando a funcionarios estadounidenses, recoge que el presidente estaría dispuesto a aliviar las sanciones contra Irán y a desbloquear fondos iraníes congelados a cambio de que la República Islámica adopte medidas concretas en relación con su programa nuclear.