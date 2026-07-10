Trump se niega a votar la ley sobre vivienda por la negativa del Senado de EEUU a aprobar su reforma electoral

Donald Trump, presidente de EEUU. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que no firmará el proyecto de ley bipartidista sobre vivienda aprobada en el Congreso en "protesta" a la negativa del Senado de avalar su reforma electoral, que exige a los electores una prueba de su ciudadanía para registrarse en el censo, pero que parte de sus infundadas acusaciones sobre fraude generalizado en el sistema de votación.

"No firmaré el proyecto de Ley de Vivienda, que ha sido aprobado en su totalidad por el Congreso y enviado a la Casa Blanca, en protesta por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no sea capaz de aprobar la ley 'Salvad América', que cuenta con un 97% de apoyo en los sondeos del Partido Republicano", ha zanjado.

Cabe destacar que este nuevo paquete legislativo sobre vivienda ha logrado un amplio consenso entre demócratas y republicanos en un Congreso altamente fraccionado. Con esta nueva ley se pretende atajar la grave crisis de accesibilidad y escasez de vivienda, incluyendo el freno a grandes fondos inversión.

A pesar de que votar sin ser ciudadano estadounidense no está permitido desde tres décadas, la propuesta de reforma electoral de Trump cambia cómo se demostraría que se es apto, con mayores restricciones, incluso no poder acreditarlo con el carnet de conducir, u otras tarjetas de identificación.

"La Ley establece, sencillamente, que para votar se debe presentar una identificación de votante con foto, prueba de ciudadanía y que no habrá más papeletas de voto por correo fraudulentas, corruptas y desestabilizadoras", ha protestado el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales.

"Que la ley 'Salvad América' no se apruebe es una locura", ha afirmado, advirtiendo a los republicanos de permitir que "esta horrible calamidad" le ocurra a Estados Unidos. "El título de tontos volverá a los republicanos", ha dicho.