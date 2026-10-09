Trump nombra a una comentarista habitual de Fox como nueva portavoz de la Casa Blanca

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia - KATIE ZACHARIA EN X

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado este viernes a la comentaristas de televisión Katie Zacharia como portavoz de la Casa Blanca en sustitución de Karoline Leavitt, que abandonó el cargo el pasado agosto alegando necesidad de conciliar ante su nueva maternidad.

"Es un gran honor para mí haber nombrado recientemente a Katie Zacharia como secretaria de prensa. Katie ocupa actualmente el cargo de asesora sénior de comunicaciones en Truth Social (Trump Media and Technology Group), donde ha destacado por su excelente labor", ha señalado aludiendo a la plataforma que el propio mandatario lanzó a finales de 2021.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado de Zacharia --quien se ha desempeñado como portavoz y subsecretaria adjunta en el Departamento de Seguridad Nacional-- su "historial impecable de apoyo", recordando que ha participado en sus campañas a la Presidencia estadounidense.

Esta comentarista habitual de medios conservadores como Fox y Newsmax originaria de California "ha sido una colaboradora leal y brillante desde el principio. Además, una ferviente seguidora y miembro de MAGA ('Make America Great Again'", ha considerado Trump.

"Estoy convencido de que Katie obtendrá excelentes resultados para nuestro país como próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya que se ha ganado el respeto de los medios de comunicación, del pueblo estadounidense y de mi Administración, y colaborará de forma fantástica con ellos. Katie sustituye a la fabulosa Karoline Leavitt, que realizó un trabajo fantástico como secretaria de prensa", ha agregado el presidente.

El cargo de portavoz de la Casa Blanca es uno de los puestos más destacados de la Administración estadounidense, ya que actúa como voz pública del presidente y se encarga de la interacción con la prensa. Zacharia asumiría el cargo en un momento crucial, con las elecciones de mitad de legislatura previstas para el próximo 3 de noviembre.