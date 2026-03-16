Trump pide acusar de "traición" a medios que difunden "información falsa" sobre la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este domingo que los medios de comunicación que informaron de la incapacitación del portaaviones estadounidense 'Abraham Lincoln' por parte del Ejército de Irán deberían ser acusados de "traición" por difundir información falsa.

"Se podría decir que esos medios de comunicación que deberían ser acusados de traición por difundir información falsa", ha expresado en redes sociales, en referencia a la información difundida el viernes por el Ejército iraní, que aseguró que había incapacitado el portaaviones 'Abraham Lincoln', noticia que fue desmentida ese mismo día por el Ejército estadounidense.

Trump ha acusado a Irán de difundir "noticias falsas" para "demostrar la supuesta fortaleza de su ya derrotado Ejército", en estrecha colaboración con algunos medios de comunicación, a los que ha calificado como "prensa radical de izquierdas".

En este sentido, ha manifestado que Irán usa la inteligencia artificial (IA) "con bastante eficacia" para generar noticias falsas, como arma de desinformación, para después señalar que "las únicas batallas que ganan son las que crean mediante IA".

En concreto ha explicado que algunos medios difundieron información suministrada por Irán que mostraba al 'Abraham Lincoln', "uno de los barcos más grandes y prestigiosos del mundo", según el mandatario estadounidense, ardiendo sin control en el oceáno. "No solo no estaba ardiendo, sino que ni siquiera le dispararon; ¡Irán sabe que no debe hacer eso!", ha asegurado.

Por ello, ha celebrado que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, esté revisando las licencias de algunos de esto medios "corruptos y sumamente antipatrióticos", ya que reciben miles de millones de dólares en ondas estadounidenses gratuitas y las utilizan "para perpetuar mentiras", ha afirmado.