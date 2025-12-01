Trump pide a Israel que no "interfiera" en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Daniel Torok/White House / Zuma Press / ContactoPh

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este lunes a Israel a no "interferir" en Siria y que priorice el diálogo con el país para que sea "un estado próspero", una semana después de que murieran al menos trece personas en un ataque de las fuerzas israelíes en suelo sirio.

"Es muy importante que Israel mantenga un diálogo fuerte y sincero con Siria y que no ocurra nada que interfiera en la evolución de Siria para convertirse en un Estado próspero", ha afirmado en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que está "muy satisfecho" por los "resultados" de Siria como país, por su "trabajo duro y determinación". "Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurarnos de que el Gobierno de Siria siga haciendo lo que pretende, que es importante, para que construya un país verdadero y próspero", ha añadido.

Trump ha destacado en particular la importancia del levantamiento de las sanciones internacionales y de Estados Unidos en concreto. "Creo que lo valora de verdad Siria, sus dirigentes y su pueblo", ha opinado.

Asimismo ha mencionado al presidente sirio, Ahmed al Shara: "Está trabajando con diligencia para que pasen cosas buenas y que tanto Siria como Israel tengan una relación larga y próspera juntos. ¡Esta es una oportunidad histórica que se añade al éxito ya logrado de conseguir la paz en Oriente Próximo!", ha remachado.

Precisamente, el presidente sirio, Al Shara, ha recibido este lunes en Damasco al enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, un encuentro en el que ha estado también presente el ministro de Asuntos Exteriores, Asad al Shaibani.

Previamente, Al Shaibani ha visitado la localidad de Beit Yin, en la provincia de Damasco, para trasladar sus "condolencias" a las familias de los trece fallecidos en la incursión israelí de la semana pasada. El ministro ha inspeccionado los daños causados por las fuerzas militares israelíes.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del presidente Bashar al Assad tras la ofensiva de las milicias lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara --conocido anteriormente como 'Abú Mohamed al Golani' e incluido hasta entonces por Estados Unidos en su lista de terroristas--, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco.

Ahora las fuerzas israelíes se mueven libremente por la zona desmilitarizada acordada en el alto el fuego de 1974 entre Israel y Siria, que Israel considera nula tras la caída del expresidente sirio.