Trump se pone "matrícula de honor" a su presidencia en una entrevista con Fox News

Publicado 18/11/2018 18:14:20 CET

Resta importancia a las pruebas que apuntan a Riad por el asesinato del periodista Jashogi y destaca el valor de Arabia Saudí como aliado

NUEVA YORK, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha puesto un A+, equivalente a matrícula de honor, como evaluación a su labor presidencial en una entrevista emitida este domingo por Fox News en la que además ha restado importancia a las pruebas que señalan al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, como responsable del asesinato del periodista saudí de 'The Washington Post' Yamal Jashogi.

El entrevistador, Chris Wallace, ha preguntado a Trump si considera que estaría entre los diez mejores en el "panteón de los grandes presidentes": "Creo que estoy haciendo un buen trabajo. Tenemos la mejor economía de la historia. Ahora mismo estaríamos en guerra con Corea del Norte si, digámoslo así, la anterior administración hubiera seguido adelante", ha argumentado.

"Me daría... No me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer. Me daría una matrícula de honor. ¿Es suficiente? ¿Puedo puntuar más arriba?", ha añadido.

En cuanto a Jashogi, peridista saudí asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, ha confirmado que cuentan con una grabación sonora del momento de la tortura y muerte del periodista, pero ha explicado que no ha querido escucharla. "Es una grabación de sufrimiento, una grabación terrible. Me han informado en profundidad. No hay motivo para que la escuche. De hecho, les pregunté si debería escucharla y me respondieron que no, que no había ningún motivo. Sé todo lo que hay en la grabación sin necesidad de escucharla", ha apuntado.

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ha concluido que el príncipe saudí Bin Salmán, heredero al trono, es el responsable de la muerte de Jashogi, pero el propio Bin Salmán se lo ha negado abiertamente a Trump. Al ser interrogado por si el príncipe mentía, Trump ha pasado de puntillas. "Bueno, ¿alguien lo sabe de verdad? Hay gente bastante cercana a él que probablemente esté implicada", ha señalado.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado así que Washington ha impuesto "sanciones muy duras, enormes, a un gran grupo de personas de Arabia Saudí", pero ha subrayado que "a la vez tenemos a un aliado y quiero apoyar al aliado que tantas veces nos ha beneficiado".

En clave estadounidense, Trump ha reiterado su argumento de que en las 'midterms' los republicanos han logrado un importante éxito al retener la mayoría en el Senado. "He ganado el Senado", ha apostillado. También se ha atribuido mérito por las vicrtorias en las elecciones a gobernador, pero se ha distanciado de la derrota en la Cámara de Representantes: "Yo no estaba en las paletas".

"He ganado al presidente Obama y a Oprah Winfrey y a Michelle Obama en las elecciones a gobernador en un gran estado llamado Georgia", ha apuntado en referencia a la victoria del republicano Brian Kemp. "Todo estaba en contra de Brian y yo fui quien apoyó a Brian y Brian ganó", ha argumentado.