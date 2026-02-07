Trump prepara una reunión de la Junta de Paz para Gaza en Washington antes de que termine febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ultimando los preparativos para una reunión este mes en Washington de los líderes internacionales que conforman la llamada Junta de Paz para Gaza, columna vertebral de sus esfuerzos de paz en Oriente Próximo.

Fuentes oficiales estadounidenses han informado a la agencia Bloomberg de que hay incluso una fecha provisional, el próximo día 19. Aliados de Trump y miembros de la junta como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, han informado que viajarán a Estados Unidos "dentro de dos semanas", sin referirse explícitamente al encuentro.

La junta es un elemento central del plan de 20 puntos de Trump que ayudó a negociar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en octubre. Trump encabezó la reunión inicial de los miembros del grupo (unas 20 naciones, entre ellas Bielorrusia, Azerbaiyán y Hungría) en Davos, Suiza, en enero, en el marco del Foro Económico Mundial.

La reunión de este mes será la primera en Washington, donde tendrá su sede la junta. Trump ha declarado que será "la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida".

Inicialmente, la Casa Blanca la describió como un órgano de supervisión limitado para ayudar a guiar a Gaza a través del desarme y una transición tecnocrática, y obtuvo el apoyo de las Naciones Unidas junto con el proceso de paz más amplio en noviembre.

Aliados europeos de EEUU, líderes de organizaciones internacionales y expertos expresaron su confusión sobre la verdadera intención de la junta a medida que sus lineamientos han ido tomando forma.

El borrador de la carta constitutiva de la organización, por ejemplo, ni siquiera mencionaba a Gaza, y aliados como Reino Unido, Francia y otros miembros de la Unión Europea se mostraron lo suficientemente preocupados como para mantenerse al margen.

Más recientemente, la Administración Trump ha intentado disipar las preocupaciones sobre si la junta pretendía suplantar a la ONU o tener competencias que se extendieran más allá de Gaza, a pesar de que su propio borrador de carta constitutiva sugiere lo contrario.

Trump arremetió contra los aliados del Grupo de los Siete que han rechazado la junta, amenazando con aranceles contra Francia y retirando una invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney. Trump no invitó a Dinamarca, cuyo territorio de Groenlandia ha dicho en numerosas ocasiones que quiere confiscar.