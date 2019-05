Trump y Putin hablan más de una hora sobre Venezuela, Corea del Norte y armas nucleares

Actualizado 03/05/2019 21:02:21 CET

WASHINGTON, 3 (EUROPA PRESS)

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin han hablado por teléfono este viernes durante más de una hora sobre la crisis política en Venezuela, la desnuclearización de Corea del Norte y el acuerdo sobre armas nucleares entre ambos países.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha informado desde Washington de que los presidentes han tenido una extensa conversación en la que han abordado diversos temas. El Ministerio de Exteriores ruso ha precisado que ha durado 90 minutos y se ha producido a iniciativa de Moscú.

Interrogada sobre el contenido, Sanders ha especificado que han hablado sobre Venezuela, después de que el pasado martes el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, anunciara el inicio de la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, que ha dado por derrotada esta "escaramuza golpista".

El secretario de Estado, Mike Pompeo, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ya tuvieron el jueves una conversación telefónica al respecto en la que intercambiaron reproches por la injerencia de Estados Unidos y Rusia en los asuntos internos de Venezuela.

Washington ha acusado a Moscú de frenar la dimisión de Maduro y de frustrar la 'Operación Libertad' alertando al presidente venezolano sobre las maniobras políticas de altos cargos 'chavistas' y la oposición para derrocarle, lo que habría hecho que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros, recularan.

Sanders ha querido ratificar que "Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela" y, a preguntas de la prensa sobre una posible intervención militar, ha insistido en que "todas las opciones están sobre la mesa". Rusia anunció el jueves la creación de un grupo de países en la ONU para "contrarrestar" una eventual invasión.

"Durante el intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Venezuela, el presidente de Rusia enfatizó que solo al pueblo venezolano le corresponde decidir el futuro de su país", ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Según la diplomacia rusa, Putin ha trasladado a Trump que "la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, los intentos de conseguir por la fuerza un cambio de Gobierno en Caracas, socavan las perspectivas de una solución política de la crisis".

OTROS TEMAS

Trump y Putin también han hablado sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller, que ha investigado las conexiones de la campaña del magnate neoyorquino para las elecciones presidenciales de 2016 y el Kremlin. El Informe Mueller determina que no hubo colusión pero no descarta que Trump incurriera en un delito de obstrucción a la justicia.

"Los dos líderes sabían que no hubo colusión", ha señalado la portavoz gubernamental. De acuerdo con Sanders, citada por NBC, la charla sobre el Informe Mueller fue breve.

Asimismo, han analizado la situación en Corea del Norte, tras los contactos de ambos países con el régimen comunista para avanzar hacia la desnuclearización y pacificación de la península coreana.

Putin ha puesto al corriente a Trump sobre su reciente reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Ambos han destacado "lo importante de avanzar en la desnuclearización de la península coreana", si bien el presidente ruso ha pedido a su homólogo "un alivio de las sanciones contra Corea del Norte", de acuerdo con la Cancillería rusa.

Además, la portavoz estadounidense ha contado que han sopesado la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo sobre control de armas nucleares que incluya a China. Trump ha retirado a Estados Unidos del tratado bilateral INF acusando a Rusia de incumplimiento.

También han analizado la situación en Ucrania, donde desde hace cinco años las fuerzas de Kiev y los separatistas prorrusos se enfrentan en la región oriental de Donbas. Putin ha insistido en que el nuevo Gobierno de Vlodomir Zelenski debe "dar pasos reales para cumplir los Acuerdos de Minsk", ha informado la diplomacia rusa.

LARGA Y "MUY PRODUCTIVA"

El Kremlin ha asegurado que ambos mandatarios "han expresado su satisfacción con la conversación celebrada, que ha tenido un carácter constructivo y sustancial", y "han acordado continuar los contactos a distintos niveles".

"He tenido una larga y muy buena conversación con el presidente Putin de Rusia", ha comentado Trump en Twitter. "Como siempre he dicho, mucho antes de que empezara la caza de brujas, llevarse bien con Rusia, China y con todo el mundo es algo bueno, no algo malo", ha defendido en alusión al Informe Mueller.

Trump ha confirmado que ha sido una charla "muy productiva" sobre Venezuela, Ucrania, Corea del Norte, control de armas nucleares, comercio e "incluso sobre el chiste ruso", aludiendo de nuevo a las conclusiones del fiscal especial.