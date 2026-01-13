Trump reitera su apoyo al ICE tras la demanda de Minnesota para detener su despliegue en el estado

Protestas en Estados Unidos por el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) - Europa Press/Contacto/Paul Hennessy

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a defender este martes la labor de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que las autoridades del estado de Minnesota hayan presentado una demanda para detener el despliegue de militares en su capital.

"A los demócratas de Minnesota les encanta el malestar que causan los anarquistas y agitadores profesionales porque desvía la atención de los 19.000 millones de dólares robados por personas realmente malas y desquiciadas", ha expresado el magnate en su cuenta en la red social Truth Social, en alusión a los casos de corrupción del estado.

Trump ha afirmado así que los "patriotas" agentes del ICE lo único que quieren es sacar a los "criminales" del vecindario "y enviarles de regreso a las prisiones e instituciones mentales de las que vinieron", la mayoría de ellos procedentes de países extranjeros que entraron "ilegalmente" al país durante el mandato de Joe Biden.

"¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados, personas peligrosas de instituciones mentales extranjeras y manicomios, y otros criminales mortales demasiado peligrosos para siquiera mencionarlos?", se ha cuestionado.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance ha afirmado que "solo hay redadas caóticas" en aquellas ciudades de mayoría demócrata en las que los funcionarios "luchan para no aplicar las leyes federales". "El caos lo crean líderes que prefieren promover disturbios en sus calles antes que cumplir con la ley", ha recalcado en redes sociales.

La demanda contra la Administración Trump, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, incluye a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul como demandantes y tiene como acusados a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha denunciado recientemente que "las escuelas han cerrado, la gente tiene miedo de ir a trabajar, comprar o buscar atención médica" y que "los recursos policiales están realmente al límite".

La muerte de una mujer --identificada como Renee Nicole Good-- a manos de agentes del ICE en Minneapolis ha desencadenado protestas en el estado y en otros puntos de Estados Unidos. Las autoridades han reforzado aún más el despliegue de militares en las calles ante las masivas movilizaciones por parte de la sociedad estadounidense.