Trump sugiere replicar en Irán una transición como en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza, Kyle Mazza

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que entre "(sus) opciones" para una transición en Irán, donde este sábado una campaña de ataques de Estados Unidos e Israel ha matado a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, está el ejemplo de Venezuela, donde altos cargos de Nicolás Maduro, incluida su 'número dos', Delcy Rodríguez, permanecen en la cúspide política del país tras el 3 de enero.

"Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el perfecto. Todos conservaron sus trabajos excepto dos personas", ha señalado en una entrevista telefónica concedida al diario 'New York Times', aludiendo al ataque efectuado sobre Caracas a principios de 2026 y que se saldó con la captura del dirigente venezolano y de la primera dama, Cilia Flores, quienes permanecen desde entonces en una cárcel estadounidense.

Preguntado sobre quién querría ver al frente del país centroasiático, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que tiene "tres opciones muy buenas" pero ha eludido revelarlas: "Acabemos con el trabajo primero", ha defendido.

Pese a ello, Trump ha planteado que la ciudadanía iraní pueda movilizarse para reemplazar a su Gobierno una vez derrocado. "Dependerá de ellos si lo hacen o no. Llevan años hablando de ello, así que ahora obviamente tendrán una oportunidad", ha asegurado.

El dirigente estadounidense ha concedido en la misma jornada una serie de entrevistas, incluida una en el el diario británico 'Daily Mail' en la que ha indicado que la ofensiva sobre Irán podría durar hasta cuatro semanas "o menos".

"Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que aunque es un país fuerte, un país grande, tardaremos cuatro semanas, o menos", ha apuntado.