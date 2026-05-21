Trump tilda a Irán de "nación derrotada" y advierte que los diálogos con Teherán están "justo en el límite"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a Irán de "nación derrotada" al tiempo que ha remarcado que las conversaciones con Teherán están "justo en el límite", por lo que ha avanzado que si Washington no obtiene de la cúpula de poder del país asiático "las respuestas adecuadas" la situación "se precipitará muy rápidamente".

"Todos estamos preparados para actuar. Tenemos que obtener las respuestas adecuadas, es decir, respuestas totalmente satisfactorias al 100%, y si lo conseguimos, ahorraremos mucho tiempo, energía y vidas", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios desde la base militar de Andrews, tras asegurar que si no obtiene "las respuestas adecuadas" la situación "se precipitará muy rápidamente".

A renglón seguido, el magnate republicano ha manifestado que su Administración está tratando "con gente muy buena" que es "mucho más razonable" que la anterior cúpula de poder de la República Islámica, de la cual miembros como el que fuera líder supremo del país en el momento de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, el ayatolá Ali Jamenei, fueron asesinados en los primeros ataques.

"Estamos tratando con personas con talento y gran capacidad intelectual, y estamos bastante impresionados por ello. Así que, con suerte, esas personas llegarán a un acuerdo que será fantástico para todos", ha argüido Trump.

Por su parte, este mismo miércoles, su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, ha defendido que "todas las opciones siguen abiertas" de cara a poner fin al conflicto desatado a finales del pasado febrero, tras haber recibido horas antes en Teherán al primer ministro paquistaní, Mohsen Naqvi, en medio de los esfuerzos de mediación por parte de Islamabad.

Posteriormente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismaeil Baqaei, ha confirmado en declaraciones a la cadena estatal IRIB que las autoridades del país asiático están estudiando la última propuesta de Washington.