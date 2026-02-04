Trump y Xi constatan su relación "extremadamente buena" en una llamada centrada en comercio y geopolítica

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en su último encuentro en Corea del Sur. - ---/YNA/dpa - Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, ha constatado este miércoles su relación "extremadamente buena" en una llamada centrada en el comercio bilateral y el escenario geopolítico, tocando asuntos como la guerra en Ucrania, la crisis en Irán y la situación en Taiwán, donde el mandtario chino ha instado a Washington a "extremar la precaución" respecto a la venta de armamento.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario estadounidense ha informado de que la llamada, "larga y minuciosa", ha servido para tratar asuntos comerciales, incluyendo la compra de petróleo a Estados Unidos o la ampliación del límite a la compra de soja estadounidense hasta los 25 millones de toneladas.

Según ha indicado, en el marco de la conversación han pasado revista al panorama internacional, incluyendo la situación en Taiwán, la guerra en Ucrania o la crisis en Irán. "La relación con China y mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos sabemos los importante que es mantenerla así", ha afirmado en su mensaje.

De este modo, Trump ha indicado que "muchos resultados positivos" llegarán durante los próximos tres años, en el marco del resto de su mandato, coincidiendo con la Presidencia de Xi en el gigante asiático.

De lado de China, Xi ha recalcado que Taiwán es el "asunto más importante" en lo referente a las relaciones con Estados Unidos, un país al que ha pedido "extremar la cautela" a la hora de vender armas a las autoridades taiwanesas.

"Taiwán es territorio chino, y China debe defender su soberanía nacional y su integridad territorial. Nunca dejará que el territorio sea separado de China", ha apuntado, según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores chino, en el que ha alabado la "buena comunicación" entre las partes y ha expresado la "gran importancia" de la relación entre las dos potencias.

"Estoy dispuesto a trabajar con ustedes para seguir guiando las relaciones entre China y Estados Unidos a través de las tormentas y asegurar su progreso sin contratiempos, así como para lograr resultados más significativos y beneficiosos", ha destacado Xi, al tiempo que ha reconocido que "China tiene sus preocupaciones, al igual que Estados Unidos".

En este sentido, el mandatario ha señalado que "China es fiel a su palabra y cumple sus promesas". "Mientras ambas partes se adhieran a los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo (...), podremos encontrar maneras de resolver las preocupaciones de cada uno", ha sostenido.

Además, ha instado a "fortalecer el diálogo y la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias y ampliar la cooperación". "Debemos hacer las cosas una a una, construir continuamente la confianza mutua y encontrar un camino correcto para llevarnos bien, para que 2026 sea un año en el que las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, avancen hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación", ha manifestado.