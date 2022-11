Turquía acusa a Finlandia y Suecia de mostrarse reticentes a la hora de extraditar presuntos terroristas

Archivo - Militares bajo una bandera de Turquía - MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han acusado este jueves a los gobiernos de Finlandia y Suecia de mostrarse reticentes a la hora de extraditar a presuntos terroristas reclamados por Ankara y no haber puesto en marcha dichos procesos por el momento a pesar de que es una condición "indispensable" para lograr la ampliación de la OTAN.

El ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, ha manifestado que los dos países "no han extraditado a una sola persona" desde que se alcanzó el acuerdo el pasado mes de junio durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

"Hemos enviado nuestras demandas a estos países. El asunto de la extradición se está abordando, pero por ahora no se han producido cambios positivos respecto a esta materia", ha aseverado en declaraciones a la cadena de televisión A Haber.

No obstante, ha destacado que el asunto será abordado especialmente durante la visita del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, a Turquía el próximo 8 de noviembre y ha reafirmado la postura de Ankara en relación con la adhesión de estos países a la Alianza.

Bozdag ha recordado, además, que el memorando alcanzado en junio "no es definitivo" y que es posible que el Parlamento turco no aprueba esta medida si ambos países no cumplen con sus obligaciones y compromisos.