Turquía aprueba construir un gaseoducto submarino de 97 km que conectará con el norte de Chipre

Archivo - El vicepresidente turco, Cevdet Yılmaz - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha firmado este viernes un memorando de entendimiento junto a la República Turca del Norte de Chipre --reconocida únicamente por Ankara-- para la construcción de un gaseoducto submarino de 97 kilómetros.

La infraestructura, que tiene previsto finalizar las obras a finales de este año para que pueda operar a partir de 2028, conectará la localidad de Alanya, en la costa sur turca, con el norte de la isla chipriota con el objetivo de suministrar gas natural y sustituir el uso de combustibles líquidos en las centrales eléctricas locales.

El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, ha calificado la iniciativa de "proyecto histórico" durante la ceremonia de firmas en Nicosia, donde estuvo acompañado por los ministros de Energía, Alparslan Bayraktar, y de Agricultura, Ibrahim Yumakli.

De esta manera, Bayraktar ha destacado que la obra "reforzará la seguridad energética regional", "reducirá costes" y favorecerá la "transición hacia una economía con menores emisiones de carbono".

Turquía lleva a cabo la exploración y perforación de hidrocarburos en áreas que considera parte de su plataforma continental y en zonas donde la administración turcochipriota ha autorizado a operar a la empresa estatal Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

Este anuncio se produce en medio de una larga disputa entre Turquía y la República de Chipre -- país miembro de la Unión Europea-- sobre los recursos energéticos y la soberanía marítima en el Meditarráneo Oriental, aunque Ankara produce su actividad de perforación en el Mar Negro tras varias tensiones con la Unión Europea en 2019 y 2020.