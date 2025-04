Turquía mantiene "conversaciones técnicas" con Israel para evitar enfrentamientos en Siria

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha confirmado este miércoles que mantiene "conversaciones técnicas" con las autoridades israelíes con el fin de evitar enfrentamientos en Siria, si bien ha aclarado que no está avanzando hacia la normalización de las relaciones bilaterales, en el marco de las tensiones en la región.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha explicado que, mientras Ankara lleva "a cabo ciertas operaciones en Siria, es necesario que exista un mecanismo de distensión en un momento determinado con Israel, que opera aeronaves en esa región, al igual que ocurre con los estadounidenses y los rusos". "Existen contactos técnicos para evitar malentendidos entre los elementos combatientes", ha indicado a la cadena de televisión CNN-Turk recogida por la agencia de noticias Anatolia.

Asimismo, ha subrayado que Turquía no tiene intención de entrar en conflicto con ningún país presente en territorio sirio, "no solo con Israel", mientras que ha enfatizado que "Siria es una nación independiente". No obstante, ha considerado "inaceptable que Israel intente provocar en Siria utilizando sus ambiciones expansionistas en la región".

Fidan también ha criticado los ataques israelíes contra la infraestructura militar de Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad, diciendo que ha desarrollado una estrategia para dejar a la nueva Administración y a las Fuerzas Armadas sirias sin "nada", y que la está llevando adelante paso a paso.

"No atacamos abiertamente a ningún país que no nos ataque. Pero si surge una zona de inestabilidad en un país vecino que también podría perjudicarnos, no podemos quedarnos de brazos cruzados", ha asegurado, antes de añadir que, en tal caso, tomaría medidas principalmente diplomáticas.