Turquía mata a un supuesto miembro de Estado Islámico cerca de Ankara a dos semanas de la cumbre de la OTAN

Archivo - Un camión de Policía de Turquía desplegado en Estambul (archivo) - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han matado a un supuesto miembro del grupo yihadista Estado Islámico en una operación llevada a cabo en una localidad situada al sur de la capital, Ankara, que acogerá entre el 7 y el 8 de julio una cumbre de la OTAN.

Según las informaciones recogidas por el diario turco 'Hurriyet', el sospechoso murió durante un tiroteo en el marco de una redada en la localidad de Haymana, ubicada a unos 70 kilómetros de la capital. La operación se saldó además con la detención de la esposa del sospechoso, quien resultó herida de bala.

Las autoridades no han dado por ahora más detalles sobre la operación, después de anunciar el martes la detención de 209 personas presuntamente vinculadas a grupos extremistas en operaciones de cara a la citada cumbre de la OTAN, en la que está previsto que esté presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las tensiones con sus aliados en la organización.

Las autoridades prevén poner en marcha medidas de seguridad muy estrictas de cara a la cumbre, por lo que las manifestaciones estarán completamente prohibidas y se restringirá el acceso a las carreteras que van hacia los aeropuertos, además de las zonas cercanas al lugar donde se realizará la cumbre y a los hoteles en los que se hospedarán las principales delegaciones extranjeras.