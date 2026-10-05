Turquía y Pakistán enviarán tropas en apoyo a Arabia Saudí tras los ataques de los hutíes

1123118.1.260.149.20261005203524 Reunión de la Alianza de La Meca en Riad el 5 de octubre de 2026 - PPI / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turquía y Pakistán han anunciado este lunes el envío de fuerzas militares en apoyo a Arabia Saudí después de que este país, con el que comparten la Alianza de La Meca, denunciara ataques de los rebeldes hutíes yemeníes contra su territorio.

El Comité de Defensa de la Alianza de La Meca "ha decidido aplicar de inmediato los compromisos de defensa colectiva y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas militares y medios acordados para garantizar su rápido despliegue en el Reino", ha explicado la alianza en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores paquistaní.

El despliegue se realizará "conforme a los acuerdos aprobados y la legislación nacional de las partes" con el fin de "mejorar la disposición, integración militar y capacidad colectiva de afrontar y contrarrestar las amenazas".

El ministro de Defensa saudí, el príncipe Jalid bin Salman, ha confirmado la activación de "medidas colectivas de disuasión" de la Alianza de La Meca en respuesta a los ataques contra territorio saudí de las milicias hutíes.

"Nuestros países están unidos y activan la disuasión colectiva contra la agresión contra el Reino", ha explicado Bin Salman tras una reunión de emergencia del Comité de Política y Defensa Estratégicas celebrada en Riad, según recoge la agencia de noticias oficial saudí, SPA.

Estas medidas "confirman la unidad de los tres países y su decidida defensa de la seguridad, soberanía e integridad territorial" conforme a lo previsto en el acuerdo militar.

El Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca se firmó el pasado 7 de agosto en la ciudad santa saudí y contempla que cualquier ataque contra uno de los tres firmantes sería considerado un ataque contra todos ellos.