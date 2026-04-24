Tusk afirma que líderes vivieron con "alivio" que "no había rusos" por primera vez en años en una cumbre UE

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, durante una rueda de prensa en Gdansk. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

NICOSIA, 24 Abr. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este viernes que los líderes de la Unión han acogido con "alivio" poder reunirse en una cumbre europea "sin rusos en la sala" por primera vez en años, en referencia a la ausencia del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán.

"Estoy muy, muy, contento. Ayer se podía sentir el enorme alivio entre los líderes porque por primera vez en años no había rusos en la sala", ha dicho a la prensa a su llegada a la segunda jornada del Consejo Europeo informal que reúne en Chipre a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.

Aunque Tusk ha dicho después que su comentario era "una broma", ha insistido a continuación en que el ambiente entre líderes había sido "totalmente diferente", en una referencia velada a las últimas tensiones con el Gobierno de Orbán, que ha venido bloqueando de manera sistemática decisiones clave sobre Ucrania como el préstamo de 90.000 millones o la adopción de sanciones, pero, además, afronta ahora acusaciones de que filtró documentos confidenciales de los Consejos Europeos al Kremlin.

Tusk también ha querido poner en valor el resultado de las elecciones en Hungría, por las que el líder de la oposición conservadora, Péter Magyar, tomará el relevo de Orbán el próximo mayo, porque ve en los comicios "una señal muy clara de que los demócratas no son perdedores".

"He escuchado tantas veces en Estados Unidos, Europa, Rusia, que la democracia no tiene posibilidades frente al autoritarismo, que los políticos deben ser corrompidos, etc., y no es cierto", ha argumentado el mandatario polaco, para poner en valor la victoria de Magyar en Hungría.

"Demuestra que hay futuro para Europa, para la democracia, para el Estado de derecho y que no se es vulnerable si se quiere luchar contra la corrupción y contra 'chicos fuertes' como Viktor Orbán", ha concluido.