Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto este martes nuevas treguas humanitarias similares a la de Oleshki en una decena de áreas ocupadas por Rusia en Zaporiyia y Jersón, que será presentada este semana a la delegación estadounidense en la reunión prevista en Berlín junto a sus socios europeos.

"Ucrania ha propuesto diez ubicaciones más en las zonas temporalmente ocupadas de Jersón y Zaporiyia, donde se necesitan operaciones humanitarias similares", ha anunciado tras reunirse con altos funcionarios del Gobierno, como Rustem Umerov, jefe del servicio de Inteligencia exterior y de la delegación en Abu Dabi.

"Nuestro equipo discutirá esto con los mediadores estadounidenses", ha adelantado Zelenski, quien confía en que para el encuentro de este jueves en la capital de Alemania, Estados Unidos haya logrado un acuerdo con Rusia para permitir que los socios europeos participen en la próxima ronda de conversaciones.

Zelenski ha señalado que para entonces "es importante que Estados Unidos haya alcanzado un acuerdo con Moscú para expandir el formato de la negociación", incluyendo al denominado E5 --Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia--, así como a la Comisión y al Consejo europeos y la OTAN.

"Ucrania se está coordinando con todos nuestros socios en Europa, y continuaremos trabajando a todos los niveles para asegurar que sea un participante fuerte en las negociaciones, como acordamos con Estados Unidos", ha dicho.

Asimismo, el presidente ucraniano ha informado de que presentarán una nueva propuesta para el intercambio de prisioneros tras el éxito del que se acordó tras las conversaciones de hace un par de semanas en Abu Dabi. "Este fue uno de los acuerdos más importantes que se alcanzaron", ha destacado.