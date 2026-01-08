Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han acusado este jueves a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que las tropas rusas han lanzado un total de 97 drones, antes de agregar que 70 de ellos han sido interceptados. Sin embargo, ha apuntado que 27 aparatos han impactado en trece ubicaciones, sin más detalles al respecto.

Por su parte, el Gobierno ruso ha asegurado haber destruido más de 75 aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania, incluidos 22 en la región de Krasnodar y catorce en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa ruso ha explicado que también han sido derribados trece drones en el mar de Azov, doce en el mar Negro, seis en Rostov, cinco en Oriol, dos en Kursk y Volgogrado, respectivamente, y uno en Briansk, igualmente sin dar detalles sobre víctimas o daños.