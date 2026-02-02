Ucrania asegura haber derribado cerca de 160 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas

Archivo - Restos de un dron lanzado por el Ejército de Rusia tras ser interceptado por los sistemas de defensa de Ucrania - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber derribado cerca de 160 drones lanzados por Rusia contra el país en las últimas horas, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las tropas rusas han lanzado 171 drones kamikaze y un misil balístico 'Iskander', antes de agregar que 157 aparatos aéreos han sido destruidos por sus sistemas de defensa aérea.

Sin embargo, el misil y doce drones han impactado en ocho puntos del país, sin dar detalles sobre víctimas o daños materiales. "El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad".

Por su parte, el Gobierno ruso ha anunciado la interceptación de más de 30 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante la madrugada de este lunes, entre ellos 22 en la región de Bélgorod, donde previamente se había confirmado la muerte de dos personas por el impacto de uno de estos aparatos en la localidad de Stari Oskol.

El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 31 los drones interceptados, entre los que figuran además cuatro en Krasnodar, dos en Rostov y uno en Astracán, Briansk y Kursk, respectivamente, según un breve comunicado publicado a través de su cuenta en Telegram.