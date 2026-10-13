Ucrania asegura que lleva dos días sin atacar infraestructura energética en Rusia tras el anuncio de Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una visita a Estados Unidos en septiembre de 2026 (archivo) - Mick Tsikas/AAP/dpa

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que las Fuerzas Armadas ucranianas llevan dos días sin lanzar ataques contra refinerías o instalaciones del sector energético ruso en respuesta al anuncio de un alto el fuego energético por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien ha denunciado que Rusia ha continuado con sus bombardeos contra este tipo de objetivos desde entonces.

"Ucrania no ha llevado a cabo ataques contra refinerías de petróleo rusas ni contra el sector energético en general durante los dos días transcurridos desde que el presidente estadounidense anunció una tregua energética", ha dicho, antes de resaltar a través de un mensaje publicado en redes sociales que "Rusia no atendió" a Trump.

Así, ha manifestado que durante este periodo las fuerzas rusas han continuado atacando "instalaciones energéticas" e "infraestructura crítica" en Ucrania, lo que equivale a "enviar señales inequívocas de que no tiene intención de abstenerse de atacar a Ucrania". "Un total de 19 provincias de nuestro país han sido objeto de ataques tan solo en estos dos días", ha lamentado.

"Nuestra postura permanece sin cambios: Ucrania está dispuesta a adoptar medidas recíprocas para la desescalada, pero se requiere ejercer una presión efectiva sobre Rusia para lograrla", ha explicado. "Las guerras terminan cuando el agresor se da cuenta de que no puede prolongar el conflicto", ha sostenido Zelenski, quien ha recalcado que "la presión global sobre Rusia contribuye exactamente a acercar la paz".

"Sin embargo, el apoyo, directo o indirecto, a Rusia, el retraso en la ayuda a Ucrania y el obstaculizar la protección de vidas frente a los misiles balísticos ciertamente no ayudarán a alcanzar la paz", ha criticado. "Todos necesitan la paz. Se requieren un Estados Unidos fuerte, una Europa fuerte y socios fuertes. Gracias a todos los que realmente están ayudando", ha zanjado.

Trump, que anunció el domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia, por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra, defendió el lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladimir Putin, que en Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre ambos países.

Preguntado sobre las denuncias de Kiev de que Rusia ha violado la tregua acordada para frenar las agresiones contra infraestructuras energéticas, incidió en que ambas partes aceptaron el compromiso y ha instado al Gobierno de Kiev a centrarse en el diálogo. "Lo que está pasando es que él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que conseguir que Zelenski quiera hacer un trato", remachó.