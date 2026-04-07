Ucrania cifra en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes en el sur del país

Kramatorsk, en Ucrania, tras la caída de un proyectil, en un imagen de archivo. - Natasha Rudenko/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han cifrado en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes sobre varias localidades del sur del país, entre ellas Nikopol, donde un dron ha impactado en un autobús, matando a cuatro personas.

"En el sur, los rusos han sembrado el terror contra la población local pacífica", ha denunciado el portavoz de las Fuerzas Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, que a su vez ha destacado que al menos estos ataques han dejado 49 heridos. "Esta es la cifra más alta de los últimos tiempos", ha remarcado.

Voloshin ha detallado que los ataques han estado cayendo en las provincias de Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia --donde se ha registrado la muerte de una persona-- y Jersón, en donde un proyectil ruso ha matado a otras cuatro.

"La alerta aérea en Zaporiyia duró más de nueve horas. Desde la mañana, el enemigo no cesó de atacar la región", ha contado el gobernador de esta provincia, Ivan Fedorov, en un mensaje en sus rede sociales, desde donde ha agradecido los esfuerzos del Ejército ucraniano para repeler los ataques.

Por su parte, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha informado de que el Ejército ruso ha lanzado casi 60 ataques sobre la región durante toda la jornada de este martes, incluidas las ciudades de Pavlogrado, Nikopol y Krivói Rog.