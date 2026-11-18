Archivo - Andri Sibiga, ministro de Exteriores de Ucrania. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han manifestado su deseo de que la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, prevista para el jueves en en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), sirva para presionar a Vladimir Putin de la necesidad de poner fin a la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha remarcado la "influencia decisiva" que tanto Estados Unidos como China pueden ejercer sobre Rusia, "especialmente en lo que respecta al fin de la agresión y la guerra".

"Esperamos que este sea el tono que se adopte en esta conversación, presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra", ha expresado Sibiga en una rueda de prensa en Kiev junto a su homólogo portugués, Paulo Rangel, informa la agencia Ukrinform.

Asimismo, Sibiga ha incidido en que independientemente de los asuntos que se aborden en dicha reunión, no se puede tomar ninguna decisión acerca de Ucrania sin su participación. "Es importante que (...) no le den a Putin la idea equivocada de una vuelta al período de división de esferas de influencia", ha apuntado.

La ciudad china de Shenzen sirve de sede este miércoles y jueves para la cumbre de la ASEAN, en la cual destaca por encima de todo el encuentro trilateral que mantendrán los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump; y el propio Putin.

Trump adelantó que las guerras de Ucrania e Irán, así como el control de armas nucleares, serán los principales temas de esta inédita reunión. Desde Ucrania, a pesar de estas declaraciones, se observa con recelo el encuentro y han convocado de urgencia este jueves su propio cónclave en Berlín con varios líderes europeos.