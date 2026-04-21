Ucrania confirma la reparación del oleoducto Druzhba y espera el desbloqueo del préstamo europeo

Eslovaquia acoge los "indicios" de reanudación del suministro pero "solo" apoyará las sanciones a Rusia cuando el crudo llegue a su territorio

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso, al tiempo que ha expresado su esperanza en que este gesto desbloquee el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev que precisamente mantiene bloqueado Budapest.

"Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha ofrecido una actualización sobre la situación energética del país.

Según ha dicho Zelenski, el oleoducto ahora "puede reanudar su funcionamiento". "Aunque actualmente nadie puede garantizar que Rusia no repita ataques contra la infraestructura del oleoducto, nuestros especialistas han asegurado las condiciones básicas para restablecer el funcionamiento del sistema de tuberías y del equipo", ha señalado.

El oleoducto de Druzhba ha sido objeto de reproches cruzados entre Hungría y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación en medio de los choques continuos con el Ejecutivo de Viktor Orbán, a su vez principal obstáculo al acercamiento de Ucrania a la UE.

En este sentido, el dirigente ucraniano ha subrayado que ahora Kiev espera "el desbloqueo del paquete de apoyo europeo a Ucrania", de 90.000 millones de euros que ya aprobó en un primer momento la UE pero cuyo visto bueno formal mantenía bloqueado Hungría en pleno rifirrafe con Orbán.

Al mismo tiempo, ha insistido en que espera pasos adelante en la adhesión de Ucrania a la UE, con la primera ronda de negociaciones todavía pendiente. "Esperamos que nuestros socios adopten las medidas necesarias en relación con los capítulos de negociación de la UE para Ucrania: ya hemos cumplido nuestra parte del trabajo en los primeros capítulos", ha incidido.

Igualmente, Zelenski ha reclamado seguir con la "presión sistemática" contra Rusia a través de sanciones y ahondando en la diversificación del suministro energético a Europa. "Europa debe ser independiente de quienes buscan destruirla o debilitarla", ha resumido.

Tras la derrota de Orbán en las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, el próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, condicionó la retirada del veto de Budapest al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania a que se reanude el suministro por el oleoducto Druzhba.

Magyar avisó de que la situación de Druzhba "no es un juego", por lo que pidió a las autoridades de Kiev reabrir la infraestructura en cuanto las condiciones lo permitan y no plantear chantajes a la UE ni a Hungría.

CONTACTO CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO

Poco después, el líder de Ucrania ha informado de que ha mantenido una conversación con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, precisamente para tratar el desbloqueo del paquete de 90.000 millones de euros que mantenga a flote a Kiev en el contexto de la invasión rusa.

"Ucrania ha cumplido con lo que se le requería de lado de la Unión Europea", ha indicado Zelenski, sobre el contacto en el que ha exigido pasos de lado de los 27 para avanzar con la ayuda acordada a finales de 2025.

Con el ex primer ministro luso ha debatido acuerdos de seguridad con socios de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico. "El sistema ucraniano para proteger vidas, que estamos ofreciendo a nuestros socios en el formato Drone Deal, es verdaderamente único. Ya hemos comenzado esta cooperación también con varios países europeos", ha incidido, tendiendo la mano a acuerdos de este tipo con Europa y citándose con Costa en una reunión presencial "en un futuro próximo".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo ha agradecido a Zelenski que "cumpla con lo pactado" en referencia a la reparación de la infraestructura energética. "Reparar el oleoducto de Druzhba y restaurar su operación", ha indicado.

ESLOVAQUIA HABLA DE "INDICIOS", PERO AFEA LA FALTA DE INFORMACIÓN

El Gobierno de Eslovaquia, que junto a Hungría había puesto sobre la mesa la posibilidad de bloquear ayudas a Ucrania y sanciones a Rusia si no recibía "garantías" de la reparación del oleoducto y reanudación del suministro, ha señalado que ha "recibido indicios" en este sentido.

Así lo ha manifestado el ministro de Exteriores, Juraj Blanár, antes de declarar que desde el Ejecutivo eslovaco están "dispuestos a respaldar incluso un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia ya que (...) no tendría un impacto significativo en la economía eslovaca".

Pese a ello, el titular de la cartera diplomática ha asegurado que "solo" adoptará esta medida "una vez que el petróleo ruso llegue a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba", una información de la que "no dispone". "Se trata de una decisión política derivada de la decisión del presidente Zelenski de no permitir que el petróleo llegue a Eslovaquia y Hungría", ha considerado.