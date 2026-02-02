Ucrania impone sanciones contra la 'flota fantasma' de Rusia y por ciberataques contra Kiev, la UE y la OTAN

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra la 'flota fantasma' de Rusia, la cual es utilizada por Moscú para sortear las restricciones impuestas por la Unión Europea (UE) a la exportación de crudo ruso, y su supuesta responsabilidad en ciberataques contra Kiev y países del bloque europeo y la OTAN.

El decreto firmado por Zelenski busca sincronizar las sanciones ucranianas con las de la UE e incluyen diez individuos y seis entidades por su papel a la hora de facilitar ciberataques, así como las operaciones de la 'flota fantasma' para exportar petróleo ruso.

Los afectados incluyen ciudadanos extranjeros y rusos presuntamente implicados en este tipo de operaciones para sortear las sanciones internacionales y "difundir propaganda prorrusa", según ha señalado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

"Entre ellos hay personas que, a través de sus propias compañías, han suministrado y exportado petróleo ruso. También hay propagandistas rusos y miembros del Servicio de Inteligencia ruso responsables de ciberataques contra agencias del Gobierno de Ucrania y otros países para obtener información confidencial y desestabilizar", recoge el texto.

Estas sanciones también afectan a empresas en Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Vietnam, las cuales forma parte de la 'flota fantasma', incide el documento.

Kiev ha impuesto durante el último año una quincena de paquetes de sanciones de forma coordinada con los países de la Unión Europea. "Es extremadamente importante seguir intensificando la presión sobre el agresor y acabar con todas las oportunidades de financiar la guerra. Para ello, hay que socavar las actividades de Rusia, tanto contra los países de la UE como de la OTAN", ha afirmado.