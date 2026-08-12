Ucrania pide a la OTAN equipos de desminado y protección ante la contaminación por explosivos

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su visita a Odesa. - UKRANIAN PRESIDENCY - Archivo

BRUSELAS, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha solicitado ayuda internacional a través de la OTAN para reforzar sus capacidades de desminado humanitario y retirada de explosivos ante la contaminación provocada por la invasión rusa, incluida la entrega de trajes antibombas, sistemas robóticos, detectores de metales y equipos de protección para los especialistas que trabajan sobre el terreno.

La petición, presentada por el Servicio Estatal de Emergencias del país, ha sido trasladada por el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres de la OTAN a los aliados y socios para que aquellos que puedan proporcionar parte o la totalidad del material solicitado comuniquen sus ofertas a Kiev.

Las autoridades ucranianas advierten de que la invasión rusa ha dejado el territorio "significativamente contaminado con artefactos explosivos", lo que supone una "grave amenaza" para la población civil y las infraestructuras críticas y obliga a reforzar las operaciones para localizar y neutralizar este tipo de material.

En este contexto, Kiev considera el desminado humanitario una de las "prioridades estratégicas" del Gobierno para avanzar en la recuperación del país, reforzar las capacidades de sus fuerzas de seguridad y defensa y garantizar la protección de la población.

Entre el material solicitado figuran trajes para la desactivación de explosivos de distinto tipo, magnetómetros capaces de detectar objetos metálicos a profundidades de hasta seis metros, sistemas de detonación remota y manipuladores telescópicos que permiten inspeccionar, desplazar y neutralizar artefactos a distancia.

Ucrania reclama asimismo sistemas robóticos para labores de reconocimiento y neutralización remota de municiones, destinados a facilitar la detección y eliminación de dispositivos peligrosos sin poner en riesgo la vida de los especialistas encargados de su desactivación.

EQUIPOS PARA EL DESMINADO SUBACUÁTICO

La solicitud contempla también material específico para localizar y retirar explosivos bajo el agua, entre ellos detectores de metales subacuáticos, equipos de buceo con suministro desde superficie y diez vehículos submarinos autónomos capaces de realizar tareas de inspección y búsqueda en condiciones de fuertes corrientes y visibilidad nula.

El Servicio Estatal de Emergencias prevé distribuir el material entre sus unidades territoriales en distintas regiones del país, especialmente en aquellas sometidas a los ataques rusos más intensos.

El Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres actuará como punto de contacto de la OTAN para dar seguimiento a la solicitud y podrá ayudar a coordinar tanto las ofertas de los países como la entrega del material, cuyos puntos de entrada y destino se determinarán conjuntamente entre cada donante y las autoridades ucranianas.