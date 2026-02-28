Ucrania señala que la "situación de seguridad" condiciona la fecha y lugar de la próxima cita con EEUU y Rusia

Archivo - El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han señalado este sábado que que la "situación de seguridad", tras la crisis abierta en Oriente Próximo con la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán, condiciona los próximos contactos trilaterales con Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en el país.

Tras reunirse con el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, para tratar los contactos en Ginebra con los enviados estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha indicado que Kiev sigue trabajando de cara a la próxima reunión trilateral "sea cual sea el momento en que se celebre".

"En función de la situación de seguridad y de las posibilidades diplomáticas reales, se determinará la fecha y el lugar de la próxima reunión de nuestro equipo y el equipo estadounidense, la reunión con los rusos", ha detallado, después de que los últimos días diera por hecho que las próximas conversaciones tripartitas con Washington y Moscú tendrían lugar en marzo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Según ha dicho, las conversaciones bilaterales con Estados Unidos se enfocaron en cuestiones económicas y de reconstrucción, con la vista puesta en retomar el formato trilateral.

"Rusia debe poner fin a su agresión contra nosotros, contra Ucrania y contra toda Europa. Y debe garantizarse la seguridad. He emitido directrices actualizadas a nuestro equipo negociador y al equipo diplomático ucraniano en general", ha reiterado el líder ucraniano.

Zelenski viene insistiendo en que se den pasos en las conversaciones con el horizonte de cerrar un acuerdo sobre garantías de seguridad y preparar un encuentro al más alto nivel entre líderes, una hoja de ruta que, según el mandatario ucraniano, también comparte el presidente estadounidense, Donald Trump.